和大配息3.5元 因應貿易戰持續致力研發

和大12日上午在台中舉行股東會，董事長沈國榮表示，和大不會因美中貿易戰影響，會持續深耕電動車相關產品。中央社記者鍾榮峰攝 108年6月12日

（中央社記者鍾榮峰台中12日電）汽車傳動系統製造廠和大今天股東會通過每股配息3.5元，董事長沈國榮指出，儘管面臨美中貿易戰，仍會持續深耕電動車相關產品，在電動車領域保持領先地位。

觀察美中貿易戰，沈國榮指出，和大不會因為一時的困境而退卻，和大會繼續努力，持續在電動車領域保持領先地位，他指出和大是有研發能量和韌性的公司。

展望全球市況，沈國榮指出，全球最大汽車市場中國的車市成長率下降，美國汽車市場年增率也放緩，和大密切注意客戶與市場變化，對全球汽車零配件相關產業資訊及國內外法規環境規範持續蒐集，因應未來營運風險。

沈國榮表示，和大對於逢「9」的年份，都非常謹慎，今年2019年有美中貿易戰，過去和大歷經幾次衝擊，知道在什麼樣的條件下、做怎樣的準備，盤點資源，避免浪費，因應過去經驗，具備危機意識。

沈國榮指出，和大在全球競爭具有領先地位，雖然後有追兵，但仍然會站在最前面。

展望今年，和大預估營運先蹲後跳，下半年業績翻紅的引擎將重新啟動。

在產能布局，為滿足後續電動車客戶產能及下半年逐月產能擴大需求，和大除了現有嘉義廠房已購置多組熱處理滲碳爐，8月起陸續進廠安裝，預計今年底可正式投產倍增產能。

此外因應2020年新接量產訂單，今年5月正式啟動嘉義大埔美精密機械園區和大三期廠房新建建照申請及營造工程，增設自動化AI智能產線。

和大去年全年合併營收新台幣71.53億元，稅後獲利12.37億元，每股稅後純益4.85元。（編輯：鄭雪文）1080612