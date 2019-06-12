可成看好下半年大幅成長 將找出最佳利基點

（中央社記者吳家豪台北12日電）金屬機殼廠可成今天召開股東常會，董事長洪水樹說，可成內部在技術升級、管理系統優化都處於這些年最好的狀態，看好今年下半年將大幅度成長，會在最差的時候找出最好的利基點。

洪水樹致詞表示，美中貿易戰如火如荼，去年是波動很大的一年，在股東與同事支持下，營收與獲利都創歷史高點，但是到了去年底，因為整體市況開始往下走，有些新產品推出也不如預期，導致業績不如原先預期，這些影響延續到今年。

洪水樹坦言，可成在過去幾個月比較辛苦，營收與獲利都面對比較大的壓力。但是在艱困的時候，也有新的機會，可成長年務實經營，從內部角度來講，在技術升級、技術擴張與整合、管理系統優化都處於這些年最好的狀態。

展望今年下半年，洪水樹認為應該會較上半年有大幅度的成長，希望股東們繼續支持，可成在最差的時候會找出最好的利基點，創造出最好的成績。

可成2018年營收達新台幣954.16億元，年增2.3%；毛利率年減4.5個百分點至40.5%；營業利益率年減4.8個百分點至31%；稅後淨利279.72億元，年增28.1%；每股盈餘（EPS）36.31元，優於2017年的28.35元。（編輯：李信寬）1080612