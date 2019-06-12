因應貿易戰 可成評估在台灣與東南亞擴產

金屬機殼廠可成12日召開股東常會，董事長洪水樹接受媒體聯訪表示，為因應美中貿易戰，可成正評估在東南亞設廠，其中一項重要因素是當地人才的質與量是否已具備雛形。中央社記者吳家豪攝 108年6月12日

（中央社記者吳家豪台北12日電）金屬機殼廠可成今天召開股東常會，董事長洪水樹說，為因應美中貿易戰的影響，可成評估在中國以外地區建立產能，包括台灣、東南亞等，會按照客戶的規劃去做評估。

洪水樹會後接受媒體聯訪指出，今年第2季可成營運有回溫，第3季應該會有比較大幅的拉升，一方面是市場上的庫存經過兩季已消化得差不多，且第3季會有新產品推出。

談到可成產能利用率，洪水樹低調不願透露實際數字，僅表示每個產品都不太一樣，但第2季都偏低，預期第3季會回到比較合理的水準，第4季目前看來應該不錯，要留意美中貿易戰帶來的市場變數較多。

他也表示，美中貿易戰已持續一段時間，整體影響大家都看得到，是否需要在中國以外地區建立一些產能，應該是這陣子大家很關心的話題。但供應鏈牽涉的廠商很多，是在品牌客戶的計畫之下去進行，這段時間可成除了既有廠區的經營，也花費時間評估各個可能的地點，包括台灣、東南亞，大致會按照客戶規劃去做評估。

針對評估在東南亞設廠的考量，洪水樹認為不外乎土地、人力、水電、基礎建設等，其中一項重要因素是當地人才的質與量是否已具備雛形。

他說，可成在台灣也有評估增加產能，然而台灣的基層作業人員人力比較不足，牽涉到政府的勞工政策，這是比較需要突破之處。

不過，洪水樹仍希望貿易戰的傷害可以越小越好，一旦增加生產據點，整體營運的複雜度也會跟著提高，尤其要在不同的地點去生產同樣的東西，從研發到量產、配置管理，都會增加複雜度與成本，也會把經營的門檻拉得更高。

可成去年資本支出約新台幣110億元，今年第1季資本支出約16.8億元，相較去年同期減少近6成。洪水樹表示，今年資本支出數字比較不確定，如果沒有遷移產線，今年資本支出會抓得比較緊。

談到筆電和手機產業的新趨勢，洪水樹認為，5G會讓機構件變得更複雜，需要更多空間去安排通訊元件，也需要更好的散熱解決方案，在機構設計與製造上會變得更複雜。從業務角度來看，這是個好的趨勢，應該也是未來可以帶動需求與成長的好題材。（編輯：黃國倫）1080612