美股漲勢稍歇 台股先攻季線反壓

（中央社記者韓婷婷台北13日電）美股自6月初起漲以來，道瓊在26000點遭遇壓力，漲勢稍歇，台股在站上10600點之後，分析師表示，季線10668點將有較大壓力，若能攻克，多頭可望重掌盤勢發球權。

美股4大指數下挫，道瓊工業指數下跌43.68點、跌幅0.17%、收在26004.83點，NASDAQ指數下跌29.85點、跌幅0.38%、收在7792.72點，S&P 500指數下跌5.88點、跌幅0.2%、收在2879.84點，費城半導體指數下跌33.07點、跌幅2.33%、收在1384.95點。

分析師表示，與台股連動性高的費城半導體指數跌勢較深，恐讓台股今天開盤遭逢較大壓力，不過由於台股技術面、籌碼面皆已浮現偏多訊號，可先觀察多頭支撐力道的強弱。

分析師指出，相較於加權指數，以中小型股為主的櫃買指數位階仍低，但技術面也出現W底的訊號，若外資持續買超並進而吸引內資進場，中小型電子股可望有進一步的表現空間。

法人認為，除了大盤受到國際股市波動影響外，近期為上市櫃公司股東會旺季，企業經營階層釋出的產業景氣展望及今年業績展望，對於個股股價也具相當影響力。

歐股表現也不佳，法國股市下跌33.52點、跌幅0.62%、收在5374.92點，德國股市下跌40.13點、跌幅0.33%、收在12115.68點，英國股市下跌30.83點、跌幅0.42%、收在7367.62點。（編輯：鄭雪文）1080613