鄧振中：台灣中小企業活力 美高階官員注意

（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）行政院政務委員鄧振中今天表示，美國商務部長羅斯昨天親臨台灣企業美國投資簽約儀式，演說中也談到台企投資，反映台灣中小企業活力深受美國高階官員注意。

由鄧振中率領的「選擇美國」（Select USA）投資峰會代表團今年共有112人與會，包括台電、台積電、研華等企業高層主管出席，陣容龐大，台灣也是連續第2年投資會最大團。

近來包括谷歌（Google）、微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）等大型美國企業都宣布到台灣投資，鄧振中預計未來還會更多。

他指出，在美國企業思考移出中國時，台灣是國際企業研發基地的理想選項。無論工程師品質、教育水準、智慧財產權保護、交通便利等，台灣是很好選項。

鄧振中表示，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在演講中特別提到隆進漁業公司斥資1000萬美元（約新台幣3億1400萬元）投資俄勒岡州水產公司。昨天傑登生技在俄亥俄州的500萬美元投資案，羅斯也特別前往見證。

鄧振中說，這兩項投資案都非大額投資計畫，但充分反映台灣中小企業能量。中小企業是創造就業的重要環節，美國政府希望國內中小企業也能活躍，強化國際市場活動力，台灣正是最佳例子。

他指出，羅斯在演講中提到台灣企業、親自出席台企投資案，都可以看得出來台灣中小企業活力深受美國高階政府官員注意。

至於洽簽台美自由貿易協定，鄧振中重申希望能盡快啟動。他表示，雙邊貿易協定不是短時間努力就可以完成，涉及因素非常複雜，需要美國行政部門、國會、企業界共同支持。台灣沒有放棄任何機會，也會利用各種機會向美方各界說明，希望能盡快啟動。

此行除了參加投資峰會外，鄧振中等人也拜會美國商務部、貿易代表署（USTR）和白宮官員，並與聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）、史考特（Tim Scott）、賈德納（Cory Gardner）及眾議員夏波（Steve Chabot）等6名國會議員，以及美國商會亞洲區高級副會長傅瑞偉（Charles Freeman）會談。（編輯：馮昭）1080613