中砂股東會通過配息3.5元 今年業績力拚去年水準

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）中砂今天股東會通過每股配息3.5元，下半年需觀察客戶和美中貿易戰影響。法人預期中砂今年業績力拚維持去年表現。

展望下半年，中砂指出需觀察工業及半導體生產品耗材市場需求以及客戶需要，下半年仍須留意全球經濟走勢和美中貿易戰影響。法人預期，中砂下半年力拚維持去年同期水準。

展望今年，中砂表示，公司積極自行研發並與國內外研究機構及廠商合作，開發精密機械與光電與半導體產業研磨用治具，提升產品品質與市場競爭力。法人預估，中砂今年整體業績力拚維持去年表現。

在半導體產能布局，中砂配合客戶次世代產品需求，除了持續研發下世代的新產品外，今年緊鑼密鼓地進行竹科竹南廠建廠，滿足客戶需求。法人指出，中砂竹科新廠主要生產再生晶圓，可因應晶圓代工客戶3奈米製程生產需求。

中砂竹科廠日前舉行上梁典禮，預計今年底廠房完工，規劃明年第2季量產，預期第一期產能目標每月增加9萬片12吋再生晶圓，加上原本已有18萬片月產能，未來中砂月產能可上看27萬片。

中砂主要事業群包括砂輪事業部、鑽石事業部、晶圓事業部和模造玻璃等，旗中鑽石事業群在2年多前已在樹林擴廠。

中砂自結今年5月合併營收新台幣3.88億元，較去年同期4.06億元減少4.56%，累計今年前5月中砂自結合併營收20.3億元，較去年同期20.38億元微減0.36%。

中砂集團去年度合併營收新台幣51.33 億元，稅後淨利6.94 億元，每股稅後純益4.92元。（編輯：林沂鋒）1080613