研勤三箭齊發拚轉盈 人臉辨識喜迎收割期

（中央社記者江明晏台北13日電）台灣行車記錄器PAPAGO大廠研勤科技受惠車安產品海外布局有成、人臉辨識應用步入收割期，及旗下餐飲品牌「掌門精釀啤酒」台灣事業轉盈，三箭齊發帶動今年營運回穩，力拚第4季轉盈。

研勤旗下有三大主要業務，分別是營收占比約6成的車安產品，包括行車紀錄器、衛星導航及電子後視鏡等，其次是包含人臉辨識等相關雲端應用解決方案，占比不到5%，第3則為2011年創辦的掌門精釀啤酒事業，營收占比約13%。

一手打造PAPAGO的研勤科技董事長簡良益今天受訪時表示，多角化經營有助於分散風險，因行車記錄器等車安產品過去在中國市場遭受同業削價競爭，壓縮獲利空間，毛利僅剩5%，今年因為美中貿易戰緣故，銷往北美市場的車安產品也會受影響，但日本市場以高階產品為主，毛利佳銷售量也很好，整體而言，今年整體營收可能會下滑，但因為雲端事業毛利較高貢獻，反而有助於獲利表現，力拚第4季轉盈。

研勤今年另一個成長動能來自於雲端應用事業，簡良益指出，與台中市政府合作推出的「PAKKA帕卡人臉辨識考勤系統」已開始挹注營收貢獻，帶動公司第一季合併營收年增24.12%達1.76億元，毛利率較去年同期增加10.16個百分點達28.16%。

研勤進一步指出，雖然雲端應用事業初期的研發費用較高，公司已開發完成針對東方臉孔的「Face8台灣臉霸」人臉辨識技術，已陸續導入各領域，包括提供大學SDK軟體開發套件、養老院、教會等人臉辨識市場，有助於營收貢獻，全年上看新台幣8000萬元，有望一舉推升雲端業務占比至5到10%。

此外，研勤於2011年投資成立的掌門精釀啤酒，台灣事業在去年下半年已見單月損益兩平，今年全年轉虧為盈可期，預計明年掌門汐止廠的設備折舊攤提結束後，獲利將大幅成長，目前汐止廠年產能達12噸，旗下總計10家門市穩定挹注營收，今年在高雄會再新增一據點。

除了台灣市場，掌門精釀啤酒也進軍中國市場，掌門蘇州廠於去年第1季啟用並開始生產，規劃最大總產能可達20噸，研勤表示，啤酒事業已完成中國產能建置，後續將會加快在中國市場的展店計畫，今年下半年將會新增廣州據點，目前已有蘇州和深圳兩家據點。（編輯：楊凱翔）1080613