豐興：貿易戰影響機械工具機 波及棒線產品

（中央社記者韋樞台北14日電）中部鋼鐵大廠豐興今天舉行股東常會，豐興鋼鐵表示，由於美中貿易戰影響，機械和工具機業受波及，連帶影響豐興的棒線特殊鋼產品，僅鋼筋和型鋼產品表現持穩。

豐興鋼鐵股東常會今天通過各項議案，由於近幾年改善生產設備，並於去年開始產生效益，豐興去年全年主要產品銷售數量含半成品155.6萬公噸，年增6.98%；合併營收達新台幣308億元，年增24.8%，營業淨利達33.3億元，年增10%，EPS 5.06元，每股配發現金股利4元。

豐興指出，今年全球鋼鐵業仍繼續受大環境不景氣及國際貿易保護政策影響，且在供需失衡狀態下，彼此競爭激烈，豐興在條線工場改造完成及新鋼筋場正式量產後，原本預計今年鋼品銷售量將較去年略有成長；未料美中貿易戰再起，下游機械業和工具機業看法保守觀望，使得豐興的棒鋼和條線等特殊鋼產品也受影響。

至於鋼筋和型鋼產品則因國內的公共建設及台商回台興建廠房或擴建，只要天氣放晴，鋼筋需求會相當明顯，估計下半年出貨持穩。

不鏽鋼下游業者允強今天也舉行股東常會，順利通過各項議案，每股配發現金股利1.8元。（編輯：林沂鋒）1080614