彰銀留才攬才 員工持股信託最快9月底上路

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）為吸引優秀人才，公股行庫紛紛推出員工持股信託，效果等同為員工加薪。彰化銀行董事長凌忠嫄今天表示，彰銀員工持股信託最快於9月底前上路，行方最高替員工提撥新台幣1500元，投資彰銀股票。

彰化銀行今天舉行股東會，凌忠嫄於會後受訪時表示，彰銀提出的員工持股信託方案，已獲得財政部同意，近期會交付董事會通過，預計最快在9月底前可上路。

凌忠嫄指出，根據目前規劃，基層員工每月自提1000元，行方會跟著提撥1000元，但職等高的員工，提撥金額需要更高，才能獲得行方提撥的1000元，舉例來說，董事長每月至少要提撥8000元，行方才會提撥1000元。

凌忠嫄說，若員工願意自提兩倍金額，行方會再多提撥500元，總共幫員工提撥1500元。自提兩倍、行方加碼的設計主要對基層員工有利，舉例來說，基層行員本來自提1000元，若願意增加兩倍至2000元，行方會增加提撥至1500元。

所謂「員工持股信託」，指的是員工每月從薪資中提存一定金額撥入信託專戶，並申購公司股票，等員工離職或退休，再以公司股票或折算現金交還給員工，但通常訂有年限，例如要滿3年才可取回。實務上，公司也會與員工一同提撥固定金額，購買公司股票，效果等同是替員工加薪。

另一方面，今天股東會，也決議通過去年盈餘分派，發放現金股利0.64元及股票股利0.2元。

彰銀總經理黃瑞沐說，去年雖面臨市場利率低檔，熱錢從新興市場撤離，金融震盪加劇，以及美中貿易戰紛擾等衝擊，但在全體同仁努力下，獲利仍穩定成長。去年稅前盈餘147.1億元，創歷史新高，並連續9年獲利突破百億元。今年前5月自結稅後淨利則為51.14億元，每股純益（EPS）0.61元。（編輯：楊凱翔）1080614