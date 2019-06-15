蘋果直營店開唱 艾怡良請觀眾放下手機專心聽[影]

（中央社記者吳家豪台北15日電）蘋果在台第2家直營店「Apple信義A13」今天開幕，邀請金曲歌后艾怡良擔任店內課程首位演唱佳賓，她在演唱前特別喊話，希望現場觀眾放下手機，透過眼神交流傳達她的故事。

為慶祝新直營店開幕，Apple信義A13將舉行為期6週的「創意在此登台」系列活動，今天邀請艾怡良分享創作歷程，並演唱兩首歌；接下來將邀請台北的創意工作者參與，透過藝術家的不同視角探索台北。

艾怡良今天演唱「我們的總和」、Forever Young兩首歌曲，在表演開始之前，她特別請大家放下手機聆聽，現場觀眾也都配合。唱完後她向觀眾致歉表示，雖然這是充滿科技的場合，但現場已有專業人員幫忙補捉這些時刻，她希望藉由觀眾眼睛來傳達一些她的故事。

艾怡良表演結束後接受中央社記者訪問指出，人們應該要接受科技的幫助，但不要被綁架，這是她很在意的一件事情。

艾怡良解釋，「其實我放假的時候幾乎不太看手機，它在工作上幫助我的已經夠多了，像是我唱歌的時候，我不知道該不該對著鏡頭講話。對鏡頭講話有對鏡頭講話的方式，對人講話有對人講話的方式，它會讓我混淆。」

她說，如果已經有專業人員幫忙記錄表演，觀眾可以更專心用眼睛去看、去感受，等到需要拍照時再拿出手機就好，「我覺得這是科技跟人性的分配，這要有一個很好的開關。」

談到來蘋果直營店表演的心情，艾怡良開心表示，這是榮幸，也是無法形容的事，因為自己有很多蘋果產品，包括iPhone、MacBook Pro、Apple Watch等，無論是軟體或硬體，蘋果一直都是陪伴她做音樂的好朋友。

至於如何用手機科技協助創作，艾怡良說，她常在一些隨機的時刻，例如搭交通工具或跟人聊天時產生靈感，這時會用iPhone的備忘錄App記下一些自己才看得懂的英文符號，註記上下箭頭，用一種比較潦草的方式記錄自己的樂曲。（編輯：郭萍英）1080615