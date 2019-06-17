大同小股東背心寫訴求 自比王寶釧苦等股利18年

面臨經營權之爭的大同公司17日在大同大學召開股東常會，現場公告此次股東大會依法由大同公司全程錄影錄音，請股東勿自行攝影、錄影、錄音。中央社記者吳家豪攝 108年6月17日

（中央社記者吳家豪台北17日電）大同公司今天召開股東常會，多位小股東身穿綠色背心進場，正面寫著「全面改選」、「改革大同」，背面為「悲情股東賽寶釧，苦等股利18年」，暗諷大同經營績效不彰。

大同近年面臨經營權之爭，股東會上公司派屢遭小股東砲轟，質疑連年虧損，今天股東會現場公告股東大會依法由大同公司全程錄影錄音，請股東勿自行攝影、錄影、錄音，引發小股東不滿，質疑公司法未規定股東會不得拍照，是否大同「見不得人」。

工作人員強調，進入學校後不得拍照與錄影，會場外更有7到8名保全戒備，確認每位進場人員的身分。

中央社記者現場觀察，除了穿綠背心進場的小股東，還有部分股東拿著手搖扇，扇子上寫著「大同應改革，早日全面改選」，公司派和市場派今天也分別在媒體刊登廣告，互相叫陣。

持股大同約11%的三圓建設董事長王光祥先前曾表態持續爭取經營權的目標不變，手中持股不會賣，且「支持的股東還有很多」。王光祥也表示，大同獨董蘇鵬飛、劉宗德、吳啟銘未善盡管理人責任，已不適任，因此今年股東會市場派將提案解任3位獨立董事，爭取召開股東臨時會補選獨董，藉此入主大同。

大同公司被稱為國內上市公司的「地王」，土地資產超過35萬坪，市場估計，光是台北市中山北路大同總部1萬2000坪土地的開發市值就超過千億元，由於大同股價低迷，在2006年、2008年、2011年都曾發生經營權之爭。

2017年大同集團營運一度露出曙光，不料相隔不到一年就急轉直下，去年12月，轉投資的面板廠華映與太陽能廠綠能分別申請重整及債權債務協商，並在今年股票先後下市，引起市場震撼，小股東投訴無門。

另外，大同集團旗下尚志半導體認列子公司綠能巨額投資損失，今年第1季淨值轉為負數，股票將於6月26日終止上市，將成為大同集團第3家股票下市的企業。（編輯：鄭雪文）1080617

老字號家電大廠大同17日在大同大學召開股東常會，外界預期公司派與市場派股東將針對解任獨立董事案上演表決大戰。中央社記者吳家豪攝 108年6月17日