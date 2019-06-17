美國源頭降價 豐興本週鋼筋下跌400元

（中央社記者韋樞台北17日電）由於美國重新開放加拿大和墨西哥鋼鐵產品進口，促使美國國內廢鋼必須降價以對，出口貨櫃廢鋼也跟跌。豐興鋼鐵本週鋼筋價每公噸跌400元，廢鋼收購價從15日起累降400元。

豐興鋼鐵本週最新廢鋼收購價從15日起每公噸已先下跌新台幣200元，今天再跌200元，最新價格每公噸為8500元；鋼筋每公噸下跌400元，為1萬6900元；型鋼基價平盤，每公噸2萬1000元。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週大跌17美元，每公噸293美元；美國貨櫃廢鋼報價本週下跌5美元，每公噸280美元；澳洲鐵礦砂本週每公噸大漲11.05美元，由每公噸98.35美元漲至109.4美元。

豐興鋼鐵表示，由於美國重新開放加拿大和墨西哥的鋼鐵產品進口，促使美國國內鋼鐵廠必須降價以對，廢鋼原料成本遭要求降價，以致美國的內外銷貨櫃廢鋼均降價，再加上土耳其早先大量採購美國貨櫃廢鋼達到一定的滿足點，因此需求減少，價格自然滑落。

豐興鋼鐵指出，估計此波貨櫃廢鋼從美國源頭開始降價可能維持一段期間，將密切觀察市場變化。（編輯：李信寬）1080617