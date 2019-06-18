元太：強化電子紙與物聯網應用顯示技術

（中央社記者韋樞台北18日電）元太科技董事長柯富仁表示，元太科技將以電子紙的優勢，持續精進技術與製造，並攜手生態圈夥伴開拓智慧電子紙應用。

元太科技今天舉行股東會，會中順利通過各項議案，並配發每股現金股利新台幣2.1元。

柯富仁表示，元太科技將以「電子紙：閱讀、書寫與物聯網應用的最佳顯示技術」的優勢，支持元太站穩電子產業龍頭地位，並持續攜手生態圈夥伴開拓各式智慧電子紙應用，推動元太穩健成長。

柯富仁指出，根據國際研調機構IHS Markit的研究，2030年全球將有229億個物聯裝置，顯示在全球各地的政策與科技企業的推動下，物聯網與智慧城市應用的發展具有龐大潛在商機。以物聯網的物物相連應用為基礎，包括超低耗電、無線連網、無線供電、戶外可視等裝置功能，是打造智慧城市物聯裝置的關鍵需求。

他強調，元太2019年的業務推動方面，將持續以消費性電子與物聯網兩大業務發展為主。電子書閱讀器市場發展已趨成熟穩定，閱讀器螢幕將持續朝大尺寸發展，並將鎖定新興市場積極開拓相關業務；並將結合各地政府政策資源，掌握教育應用市場帶來龐大商機。

在物聯網業務方面，他說，智慧零售趨勢穩定成長，市場發展動能依舊，除電子紙貨架標籤外，也將推動電子紙數位看板於零售商業場域的建置，以及倉儲物流領域的電子紙應用。此外，在電子紙智慧公車站牌的長期耕耘下，多個城市的示範營運站點已同時穩定布建中。（編輯：林興盟）1080618