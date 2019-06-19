遠東商銀現金股利0.45元 股票股利0.265元

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）遠東國際商業銀行今天召開股東會，承認2018年度財報EPS為1.08元，年增24%，增幅為近8年新高，並通過每股配發現金股利0.45元，股票股利0.265元，合計配發0.715元。

遠東商銀董事長侯金英表示，去年受到美中貿易戰影響，整體經濟景氣面臨挑戰，不過，遠東商銀獲利仍呈現雙位數成長，動能強勁。去年稅前淨利新台幣40.7億元，年增25%，每股盈餘（EPS）1.08元，也年增24%，增幅創近8年最高。

侯金英指出，去年總資產也突破6000億元目標，年底總資產規模達到6274億元，近10年成長74%，成長結果令人滿意。反映在股價上，目前股價約在12元左右，比起12年前自己剛進入遠東商銀時的股價5元，高出不少。

另一方面，去年資產品質有明顯提升，逾放率下降至0.237%，優於同業水準，逾放覆蓋率則提升至574%。同時，惠譽信評機構5月也將遠東商銀的國際長期評等調升至BBB，國內長期評等調升至A+(twn)，長期展望維持穩定。

侯金英表示，成長動能延續至今年，第1季稅前淨利13.8億元，年增75%。年化稅前資產報酬率（ROA）0.88%，年化稅前股東權益報酬率（ROE）12.12%，一樣優於同業。展望今年，目標獲利要雙位數成長，一定要做到，其中，在國際業務方面，希望進一步提升東協市場獲利，將占整體獲利比重繼續維持在4成以上。

遠東集團總裁暨遠東商銀副董事長徐旭東說，近年遠東商銀持續成長，但成長同時也要維持穩定性，表現不能忽高忽低；目前高達89%的銀行操作都已自動化，因應數位金融趨勢，下一階段重要發展目標，將放在提升銀行智慧化程度。（編輯：鄭雪文）1080619