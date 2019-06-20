晶電今年拚獲利 Mini LED明年占產能上看3成

（中央社記者吳家豪新竹20日電）LED磊晶廠龍頭晶電今天舉行股東會，看好下半年將優於上半年，全年有機會獲利；Mini LED應用預計明年下半年大量出貨，推估將占晶電的藍綠光LED產能約2到3成。

去年全球LED供給遠大於需求，再加上市場整體需求不如預期，導致市場競爭更加激烈，市場價格大幅下跌。2018年晶電營收約新台幣171.9億元，年減21.7%；營業損失約4.07億元，稅後淨損約4.56億元，每股虧損0.42元。

針對今年下半年展望，晶電董事長李秉傑會後受訪表示，產能過剩的問題今年不太容易改善，要解除這個問題，可能需要新的應用，否則以目前的經濟情勢加上現有應用可能接近飽和，最艱困的應該是供需不容易平衡。

談到美中貿易戰的影響，李秉傑說，客戶可能會開始建立非中國的供應鏈，這點對晶電有利；如果燈泡等終端產品一定要回到中國生產，晶電就沒有太大優勢，因為終端產品還是從中國出貨，仍在課徵關稅的範圍內。

晶電發言人張世賢說，晶電以最上游LED晶片為主，過去營運都有分散風險，在兩岸皆設工廠，如果未來美中貿易戰有更激烈的影響，導致客戶要把供應到美國的晶片集中到台灣生產，晶電目前的產能也足以因應。同時大陸製程也會同步調整，應該可以避免美中貿易戰的影響。

在個別產品方面，晶電總經理范進雍表示，今年對晶電的Mini LED（次毫米發光二極體）和Micro LED（微發光二極體）是「很好的年」，有很多專案進行，例如終端客戶已使用晶電產品開發出全世界最小間距的顯示器。

范進雍說，今年下半年陸續會有原型產品展示，包含顯示器、筆電、平板電腦等應用，開始在市場上試水溫，如果效果不錯，相信明年下半年會大量出貨，預估明年將占藍綠光LED晶粒產能約2到3成。

被問到今年能否轉虧為盈，范進雍表示，「非常挑戰」，但確實「有機會」，目前與客戶密集討論，在美中貿易戰的影響下，是否能把原本下給大陸廠商的訂單轉到晶電，不過客戶還在觀望貿易戰的發展，尚未定案。依照最近一到兩週的變化來看，晶電下半年營運仍會優於上半年，但是可能不像以往那麼好。

針對VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）的進展，范進雍指出，晶電今年已掌握一些感應式VCSEL訂單，過去就有銷售通訊用磊晶片，在晶成半導體成立後，目標是增加磊晶片的銷售。

他說，晶電在感應式VCSEL訂單已有一定水準，還需要一點時間才能放量，尤其在進階式開關已有一定的占有率，讓晶電有更多時間和機會投資更高階的ToF（飛時測距）應用，大約還需要一年才能正式推出ToF應用。（編輯：蘇志宗）1080620