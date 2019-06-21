兆豐金通過配發現金股利1.7元 今年繼續衝消金

（中央社記者潘姿羽台北21日電）兆豐金控今天股東會通過配發現金股利新台幣1.7元；董事長張兆順表示，景氣走緩、匯率因素加上台商資金回流，使得存款持續增加，兆豐金希望調整過去企金為主的獲利結構，將存款引導至理財商品，「這才是正辦」。

兆豐金控去年合併稅後淨利280億9300萬元，年增近1成，每股盈餘2.07元；其中，兆豐銀行107年合併稅後淨利達到241億7200萬元的水準，較上年成長12.31%，稅後每股盈餘2.82元，在整體銀行業中名列前茅。

在消金及財富管理業務方面，兆豐銀行107年度全力拓展第2獲利引擎，成效顯著，去年度消金放款餘額為4294億元，年成長5.27%；集團財富管理的總收益達到34億元，也較106年增加12.91%。

張兆順會後受訪時表示，由於景氣走緩，今年上半年放款餘額和去年同期差不多，但存款餘額累計達新台幣2兆5000多億元，比起去年成長了約2000億元，當中除了新台幣貶值因素，台商回流使得資金湧入，也是原因之一。

張兆順指出，存款增加還在容許範圍內，因為他認為，若能將存款引導至理財，有助於進一步衝刺理財業務成長。

兆豐金過去以企金為主要獲利來源，不過今年主要營運主軸列入「進一步調整銀行企金與消金結構」，張兆順表示，過去理財比較是依附在企金下，找企業戶推銷理財，現在希望調整結構，轉為從存款戶去發展理財，這才是正確的發展方向。

兆豐金總經理胡光華會中也強調今年度「調結構、增利差、創手收、擴財投、重風管及強法遵」等6大營運主軸，除了調整銀行企金與消金結構，執行銀行分行專業分工，也將強化美國及其他海外分行業務，深耕新南向，擴大海外布局。

胡光華表示，其他發展重點包含降低資金成本，提升利差；提高手續費收入，增益財源；活化資產配置，提升投資績效等。除了維持獲利成長，兆豐也將持續提升集團風險管理文化，優化法令遵循作業，將風險意識深植於日常。（編輯：楊玫寧）1080621