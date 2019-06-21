華紙下半年推手搖飲封膜及冷飲杯取代塑料

（中央社記者韋樞台北21日電）華紙今天股東會順利通過各項議案，華紙董事長黃鯤雄表示，近年文化用紙市場逐年下滑，華紙改走高利潤特殊用紙，繼紙吸管和食安紙，下半年推出手搖飲封膜及冷飲杯以取代塑料。

中華紙漿今天股東常會通過去年財報與盈餘分配案，每股配發現金股利0.35元；會中同時改選6席董事，包括黃鯤雄、何壽川、何奕達、黃志成、林谷豐及陳瑞和；3席獨立董事為張凌寒、盧詩磊及李翊。

黃鯤雄表示，局勢動盪下，華紙因應之道是繼續開拓歐美市場，同時在供應鏈的穩定及成本的管控，會繼續加強內控。然而，對華紙影響最大的其實是這些年來受到閱讀數位化與電腦化影響，文化用紙在紙品市場逐年下降。

黃鯤雄指出，華紙近來積極產業轉型，由書寫閱讀用紙轉型為特殊化、機能化的紙漿纖維應用，跨足食、衣、住、行等領域供應國際市場。例如潔淨無螢光劑的紙張、無塑且符合國內外食品容器標準的紙吸管原紙「益利吸」及包覆食物的食安紙等，今年下半年更將推出手搖飲的封膜及冷飲杯，取代塑料。

華紙副總經理陳瑞和表示，華紙正在測試飲料封膜，下一步是開發紙製冷飲杯，逐步取代1年8億個飲料杯；但封膜紙的產量對華紙來說實在不算多，畢竟一張飲料封膜面積不大，但有感愈來愈多人重視食安，促使華紙設法提供更有保障且無塑料的食安紙品給消費大眾，這些食安紙系列就是要替代塑膠。

陳瑞和指出，7月1日起，一次性塑膠吸管限制使用上路，因此紙吸管紙訂單量近期不斷成長。以前是半年賣5000萬根吸管，現在1個月賣超過5000萬根吸管。紙吸管除了內銷，還外銷東南亞市場，例如馬來西亞、新加坡等國家，華紙自許在滿足社會需求的同時，更邁向對環境生態友善與健康的生活。 （編輯：郭萍英）1080621