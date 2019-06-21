因應貿易變局 代工廠擬調台灣產線生產輸美產品

（中央社記者潘智義台北21日電）美國總統川普與中國國家主席習近平將在G20大阪峰會期間舉行會談，對於可能衍生的貿易變局，台灣多家代工大廠表示，萬一真有必要，台灣生產線可以生產銷美產品。

和碩執行長廖賜政今天在股東會後表示，若G20高峰會美中領袖會談有好結果當然最好，萬一美國真的對中國再課徵高關稅，除了原規劃的新店廠、龜山廠可以生產輸美產品，子公司位於竹北的新豐廠也可成為輸美產品生產基地。

依和碩規劃，在台生產輸美產品以少量多樣、高附加價值產品為主，詳細狀況須待美中貿易協商結果而定。

另外，和碩印尼巴丹廠也是因應美中貿易戰的生產基地，今年1月正式出貨，以生產網通產品為主，下半年產量可望再提升。

和碩表示，下半年旺季效應應可持續，但因美中貿易戰變數，今年下半年是否優於去年同期，須看終端市場需求決定。

廣達電腦董事長林百里今天在股東會表示，高附加價值產品已有部分在去年第4季移回台灣製造，地點就在廣達總部對面的舊廠。

此外，廣達斥資新台幣42.8億元向中環購買的廠區，未來也可成為輸美產品生產基地，並提供研發人員開發新商品的合適地點。

對於鴻海前董事長郭台銘安排9人小組接班，林百里說，他不選總統，不需要這麼大的魄力，尤其現在大風大浪的環境，他跟副董事長梁次震還要繼續掌舵，連台積電創辦人張忠謀都做到80幾歲才退休，他今年才70歲，還可以再做幾年，希望能夠用接下來10年帶領廣達在人工智慧（AI）轉型。

仁寶電腦總經理翁宗斌今天在股東會指出，面對美中貿易摩擦、英國脫歐及中國經濟起伏，產業受零組件漲價及中央處理器（CPU）缺料的因素干擾，以及國際政治經濟的不確定性，已積極著手多項因應措施。

翁宗斌說，因應客戶的需求，仁寶不但投入中國重慶廠區的擴產，也重啟台灣及越南的投資，除了持續推動流程優化、提高生產力外，並加速自動化、數位化的智慧製造。

他強調，已投入人工智慧（AI）、擴增實境（AR）、5G通訊技術的研發，為下一波產業競爭布局做好準備。（編輯：張均懋）1080621