台股步入過熱區 留意短線漲多拉回整理壓力

（中央社記者吳家豪台北25日電）20國集團（G20）高峰會將於本週稍後登場，投資人態度謹慎，美股3大指數小漲或小跌；法人分析，台股短期指標步入過熱區，加上逢高賣壓不輕，須留意短線漲多拉回整理壓力。

美股道瓊工業指數小漲8.41點或0.03%，以26727.54點作收；標準普爾指數小跌5.11點或0.17%，收在2945.35點；以科技股為主的那斯達克指數跌26.01點或0.32%，收8005.70點。

受G20峰會前不確定因素干擾，且蘋概股中的晶圓代工廠台積電除息、指數直接蒸發約69.3點，台股24日盤中下跌逾百點，隨後震盪走高，終場收在10779.45點，下跌24.32點，跌幅0.23%，成交值新台幣966.25億元。自營商賣超8.28億元，投信賣超1.59億元，外資及陸資買超54.13億元；三大法人合計買超新台幣44.26億元。

產業訊息方面，中華電信持續與頻道商協商，目前已在「溝通的最後一哩路」，力拚第3季端出的自組頻道套餐，將發揮消費者「單頻單選」精神，且每個月可更換是一大特色。

長榮航空總經理孫嘉明24日在股東會後告訴媒體，希望罷工盡快結束，營運績效可以設法補足，長榮努力不虧損，但若因罷工造成虧損，便無法發放年終獎金。

法新社報導，比特幣價格24日來到11251.11美元，是去年3月以來首度站上1萬美元。分析師指出，這歸功於臉書發布數位貨幣計畫，激勵加密貨幣價格。

法人表示，台股逼近前高反壓區，買盤轉趨觀望，近兩日短彈空間有限，線型上雖站穩各期均線，但短期指標步入過熱區，加上逢高賣壓不輕，須留意短線漲多拉回整理壓力。（編輯：楊玫寧）1080625