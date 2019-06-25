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康舒大舉回台投資 未來2年擬砸20億擴產

最新更新：2019/06/25 11:56

（中央社記者韓婷婷台北25日電）康舒科技因應美中貿易戰及轉型需求，將啟動台灣淡水廠區擴建計畫，預計未來2年將砸下新台幣20億元，提升產值，另外也將擴增菲律賓產能。

康舒今天召開股東常會，會中承認去年財務報表、營業報告書及盈餘分配案，每股配發現金股利1元，現金殖利率4.94%，股利政策符合往年水準。

康舒2018年合併營業收入新台幣187.33億元，較上年度成長5.23%﹔本業淨利雖因材料採購成本急速高漲而壓縮，但在包含東莞售地獲利挹注下，稅後淨利為10.05億元，每股稅後盈餘1.95元，是近年獲利新高。

康舒預估，第2季業績將優於第1季，下半年營運可望穩定成長。

近年康舒轉型為全方位電力服務平台已見綜效，從電源供應器製造業，升級為能源供應服務業，整合電源技術與綠電技術，打造創新之科技能源聚合營運模式：產電、轉電、用電、儲電等聚合性服務。

康舒表示，去年下半年起回復到往年成長軌道，主要由於消費性電源業績明顯增長，如智慧家庭、電競、IoT、監控系統電源等；工業用電源則因為邊緣運算、雲端資料中心、人工智慧與大數據應用普及化，帶動市場規模與客戶訂單需求。

除電源本業外，康舒表示，綠電版圖也有斬獲，今年初已成功得標台電7.7萬具智慧電表標案，並持續推進台灣與東南亞業務佈建。太陽能發電廠部分，受惠新公布太陽能躉購電價優於預期，康舒將加速廣建案場，太陽能發電廠累計已得標(含建置中及營運中)總發電量已逾100MW，並自設海外研發中心，開發高瓦特數太陽能雙向逆變器、智慧化能源管理系統，全方位整合電力服務平台，驅動康舒邁向下一波成長。

康舒表示，因應轉型成長需求，目前積極進行產能擴建計畫，將分二階段進行，今年以既有辦公區間改造為生產線，10月開始興建新大樓，預計2020年第4季完工投產，2021年進入量產。（編輯：鄭雪文）1080625

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