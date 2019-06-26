同開攻韓商5G基地台 另獲機電工程新單

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）機電工程環保污泥處理大廠同開子公司獲韓國電信公司5G基地台客製化訂單，同開也取得食用油及榖製品新廠營造及機電整合工程訂單。

展望今年，同開指出今年機電工程案件施工入帳持續貢獻營收，加上多角化經營策略發酵，將驅動未來整體營運成長。

在機電工程本業，同開表示今年取得食用油品及榖製品製造業新建廠房營造及機電整合工程等，提升訂單能見度，目前累計整體已簽約但尚未完工的在建工程案量，已達新台幣9.45億元。

在環保事業部分，同開目前旗下觀音處理廠單月處理量，已達3600噸滿量，較前一年度1435噸倍增，今年公司規劃申請擴充核可處理量。

在工業電腦部分，同開指出子公司鐿宸科技接獲美國大客戶代工合約，待產品認證通過後即可出貨，同時也獲韓國電信公司5G基地台客製化產品訂單。

同開去年配合政府綠能政策，投資並興建屏東灌溉大排的太陽能電廠，並取得高科技大廠包含記憶體、半導體及光電業無塵室及機電廠房設計與擴建工程。

在其他多角化事業，同開表示集團去年取得柬埔寨政府核發彩券營運執照，陸續在柬埔寨首都金邊與吳哥窟等地設置自有品牌投注站，今年1月起正式營運。同開持續計畫在首都金邊及外省設置超過100間以上的投注站、以及1000家以上的彩券經銷點。

同開自結今年5月合併營收新台幣6523萬元，較去年同期1.01億元減少35.9%，累計今年前5月自結合併營收4.68億元，較去年同期5.64億元減少17.12%。（編輯：楊凱翔）1080626