憂Fed降息不如預期 亞股下挫美元升值

（中央社香港26日綜合外電報導）在美國聯準會（Fed）決策高層談話抑制了下個月大幅降息的希望後，今天亞洲股市下挫，金價下滑，美元揚升，市場也憂心本週川習會進展。

儘管因美國油儲減少，推升了國際油價，但因擔心美國與伊朗關係緊張惡化，因而加重了市場向下的壓力。

日股日經指數下跌0.64%，南韓股市KOSPI指數下跌0.08%，澳洲股市S&P/ASX 200指數下跌0.10%，香港股市恆生指數上揚0.03%，陸股上證綜合指數下跌0.23%。

先前美國總統川普對與中國國家主席習近平通話表示歡迎，並說雙方將在日本大阪G20會議場合見面，以商討兩國貿易議題，黃金市場隨之穩健上揚已逾一週。

與此同時，美國聯準會鴿派官員也點燃市場期望，認為聯準會不久將會宣布10多年來的首次降息。

不過，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨天對美國經濟展望提出警告，表示聯準會並不會對最近的經濟數據「過度反應」，這番話讓市場樂觀派受到打擊。

此外，許多投資人原本期望聯準會下月將降息0.5個百分點，但聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）說，利率如降兩碼，將會太超過。布勒德被認為是聯準會決策委員中的鴿派人物。

相關談話造成美股3大指數下挫，以及美元反彈。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1080626