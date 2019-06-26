華碩首款巴西製造筆電亮相 搶攻市占率

（中央社記者吳家豪台北26日電）電腦品牌廠華碩共同執行長許先越今天率領團隊前往巴西聖保羅，發表全系列ASUS ZenBook筆記型電腦，包含首款巴西生產製造的ZenBook筆電ZenBook 14(UX433)，積極搶攻市占率。

華碩發布新聞稿指出，在巴西發表的其他新產品包括搭載ScreenPad智能動態觸控板的ZenBook Pro 15 (UX580)、ZenBook Pro 14 (UX480)筆電，以及5月底在台北國際電腦展（Computex）亮相的4K雙螢幕筆電ZenBook Pro Duo (UX581)。華碩宣布巴西成為ZenBook Pro Duo的首波開賣國家。

華碩長期深耕巴西市場，旗下ZenFone智慧型手機自2014年進軍巴西以來，已打響品牌知名度，長期穩居當地市場前5名。此次推出全系列ASUS ZenBook產品，將拓展華碩的筆電版圖，有助搶攻市占率與心占率。

許先越表示，2011年華碩領先業界推出超輕薄筆電ZenBook，翻轉筆記型電腦市場生態。華碩不斷創新，發揮以人為本的設計思維，從變形筆電Transformer Book、雙螢幕筆電TAICHI到智能動態觸控板ScreenPad，以及延伸觸控螢幕ScreenPad Plus，皆展現出源源不絕的創新與創意。

今年5月華碩品牌營收達新台幣206億元，年減12%。華碩說明，5月仍為產業淡季，並處於新產品上市前過渡期，故營收較低，但是近期貿易戰爭議持續，對於終端市場需求產生不利影響，華碩將審慎觀察及適當應對市場狀況。（編輯：郭萍英）1080626