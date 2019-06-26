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投審會駁回台北雙子星案
投審會表示，因認定台北雙子星案投資人與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受中國政策影響，認定對國家安全有不利影響，予以駁回。
投審會駁回台北雙子星案
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投審會駁回台北雙子星案3/3

雙子星案遭駁回 藍天宏匯：若遞補一定全力以赴

最新更新：2019/06/26 18:09

（中央社記者吳家豪、韋樞台北26日電）經濟部投審會駁回雙子星案，因認定港資南海發展可能易受中國影響，對國家安全不利；具有第二順位議約權的藍天宏匯集團今天發布3點聲明，將靜候台北捷運局通知，若有機會遞補議約，一定全力以赴。

南海發展表示，已獲知此消息，但應先釐清問題，稍晚將發布聲明。

投審會表示，雙子星案投資人與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受大陸政策影響，外國人投資條例第7條認定對國家安全有不利影響，本案予以駁回。

對此，藍天宏匯集團今天接受中央社記者電訪並發布3點聲明。第一，藍天宏匯集團得知此事的第一時間，只能靜候執行機關台北捷運局的通知。

第二，藍天宏匯集團重申，如果未來有機會遞補議約，「一定全力以赴」。

第三，藍天宏匯集團從決定投標開始，確實做了很好的準備，有強烈的使命感與投入，若有機會遞補議約，會用最大的使命感與熱情，做出最好的雙子星。

市場人士分析，按照雙子星案的投標規定，議約權分為第一順位和第二順位，如果第一順位的資格被取消，可通知第二順位遞補議約，也可能廢標，在競標規則上，台北捷運局具有裁量權。

不過，市場人士也指出，台北市長柯文哲過去在議會答詢曾表示，希望雙子星案能按照SOP（標準作業流程），如果第一順位議約的投資人有資格上的問題，可以通知第二順位議約，會尊重投審會的決定，也希望這個案子走得快一點。（編輯：林興盟）1080626

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