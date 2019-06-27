雙子星案遭駁回 南海律師：投審會引述法條疑違法

（中央社記者韋樞台北27日電）經濟部投審會26日駁回雙子星開發案申請，南海發展律師群認為，投審會引述外國人投資條例第7條是針對「僑外投資負面表列」，完全不適用雙子星案，駁回理由不合現行法令疑違法。

投審會依照外國人投資條例第7條，認定雙子星開發案不利國家安全，委員會議條列3大理由駁回雙子星案開發申請。但投審會也表示，若南海控股有異議，可在30天內向行政院提起訴願。

雖然南海發展還未接獲投審會駁回申請的正式公文，但26日深夜，南海發展提供律師群和法律顧問的法律見解，對投審會所發布的消息內容認為有所疑惑。

南海發展律師群認為，投審會駁回理由是依外國人投資條例第7條認定對國家安全有不利影響予以駁回。而外國人投資條例第7條第1項是規定對國家安全有不利影響的事業完全禁止外國人投資，但同條第3項同時說明禁止外國人投資的業別是由行政院訂定，也就是所謂的「僑外投資負面表列」。

律師群指出，若依據投審會的駁回理由，意指雙子星案屬於對國家安全有不利影響的事業應禁止外國人投資。但現行有效的「僑外投資負面表列」完全不適用於雙子星案，「因此投審會駁回理由顯與現行法令不合，而屬違法」。

律師群強調，再者，台北市政府在雙子星案甄選文件明白允許外國人投資，所以南海公司才會參與投資，並獲選為最優申請人。若依目前投審會的意見，那就是台北市政府甄選文件違反法令。

南海發展在台發言窗口26日晚間接受中央社記者訪問時表示，南海認為應先釐清問題和適法性，目前正與律師研議，未來會循法律層面來解決問題，以保障自身權益。

但由於南海發展的母公司是香港上市公司南海控股，依香港證券交易相關法規，必須台灣和香港兩地同步發布聲明才不會違反香港的證券交易法規，因此最快可能今天才有正式回應。（編輯：林治平）1080627