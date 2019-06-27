投審會駁回雙子星 柯文哲：北市府尊重

（中央社記者陳怡璇台北27日電）經濟部投審會以國家安全考量為由駁回雙子星案，台北市長柯文哲今天表示，北市府尊重，後續看得標的南海發展公司有什麼反應再處理，「不過比較確定的是，這應該會拖很久」。

雙子星開發案歷經6次招標，去年底確定由香港商南海發展集團獲最優申請人資格，案子在經濟部投資審議委員會進行審查。昨日投審會以外國人投資條例第7條，認定不利國家安全，駁回雙子星案。

柯文哲今天出席「台北市108年民政團隊聯合頒獎典禮」，會後接受媒體聯訪時被問及此事，他表示，得標的南海發展公司被經濟部認定不是中資才取得投標資格，且南海也有入主陽信銀行，投審會應說明。

柯文哲說，「以沒有客觀標準的國家安全當理由駁回申請的時候，我認為這會造成外國公司投資台灣的不確定性，應當日後會有不利的影響。」但北市府尊重投審會決定，後續要看南海集團的反應再來處理，例如訴願或是行政訴訟，「不過比較確定的是，這應該會拖很久」。

雙子星為西區門戶計畫之一，如今遭駁回，柯文哲表示，西區門戶計畫北市府做的都做了，「還沒完成的是文化部管的鐵道博物館郵政博物館，還有一個雙子星是被投審會卡到，就這樣」。

投審會昨天公布雙子星結果時表示，也將檢討南海控股先前入主陽信銀行是否涉及國安疑慮。投審會發言人楊淑玲說，當時經營者與現在結構完全不同，且股權比例僅占3.04%，沒有實質控制力，為2件案子不同之處。投審會將一併檢討是否涉及國安，最後將由委員會決議。（編輯：張銘坤）1080627