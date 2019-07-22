雙子星案遭駁回 南海馬頓將向行政院提訴願

經濟部投審會日前以「國家安全考量」駁回南海馬頓團隊的雙子星C1/D1開發案。南海馬頓團隊表示，22日中午前將向行政院提訴願要求撤銷投審會駁回處分。（南海控股提供）

（中央社記者韋樞台北22日電）經濟部投審會日前以「國家安全考量」駁回南海馬頓團隊的雙子星C1/D1開發案。南海馬頓團隊表示，今天中午前將向行政院提訴願要求撤銷投審會駁回處分，同時會做好行政訴訟的準備。

南海馬頓團隊向行政院提出訴願後，將同步向台北市政府再申請展延締約時程，以確保雙子星案最優申請人資格。

南海馬頓團隊發布新聞稿表示，投審會以「南海馬頓團隊為外資」，卻又以「台北車站C1/D1開發案有國家安全考量」駁回最優申請人南海馬頓團隊申設專案公司案，南海馬頓團隊深感遺憾，亦無法認同，決定採取必要的法律措施，今天中午前向行政院提出訴願要求撤銷投審會駁回處分，同時做好行政訴訟的準備，以維護自身權益。

南海馬頓團隊指出，投審會指認雙子星案「位處首都重要交通樞紐範圍」事涉國安疑慮，但遍查國內相關法規，包括「國家安全法」、「要塞堡壘地帶法」、「都市計畫法」、「大眾捷運法」、「鐵路法」等，雙子星案並不符合這些法規所涉及的國安相關構成要件，投審會的判斷顯然無法規依據亦違背實際情況。

南海馬頓強調自身全程是以外資身分參與，卻遭投審會違法駁回；且投審會主張雙子星案有國家安全的考量，但事實上，完全不涉及機場捷運營運的商業大樓，難以想像有國家安全議題而需要深究。

南海馬頓團隊說，籌組專案公司的投資業別在形式上及實質上是完全開放外資投資的行業，全無涉及投審會指稱的外國人投資條例第7條「僑外投資負面表列－禁止及限制僑外人投資業別項目」，且行政院制定及更新負面表列清單時，已參考相關法令及各主管機關意見，納入所有具國家安全敏感情形的投資業別，投審會依法自應尊重且遵守行政院對於何種投資業別具國家安全的認定。

由於投審會駁回南海馬頓專案公司申設的處分存在程序瑕疵、事實誤認等重大爭議。南海馬頓團隊呼籲台北市政府，在相關爭訟程序未有定論前，應本於機關職權範圍的義務與依法行政原則，展延締約時程。（編輯：黃國倫）1080722