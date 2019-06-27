駁回南海投資雙子星案 陳其邁：決定相當專業

（中央社記者張建中新竹27日電）行政院副院長陳其邁今天參加美商高通竹科新建大樓動土典禮，會前受訪時針對投審會駁回台北雙子星案一事表示，投審會做出了「相當專業的決定」，南海公司營運與資金狀況確實有國家疑慮。

陳其邁會前受訪時針對經濟部投審會駁回雙子星開發案申請一事表示，經過嚴謹審慎的審查，南海公司營運與資金狀況確實有國家疑慮，由於該地點位在捷運、高鐵等重大交通設施，必須嚴謹審查評估，投審會做出了「相當專業的決定」。

高通(Qualcomm)今天的新建大樓動土典禮由高通全球製造技術與營運資深副總裁陳若文主持，包括陳其邁、公平會主委黃美瑛、科技部次長許有進與經濟部次長林全能等多位官員都到場致意。

陳若文表示，今天是高通投資台灣的一個新里程碑，高通在台灣投資20餘年在台灣建立專屬大樓，代表高通與台灣共同發展的決心。

高通位於竹科的新大樓預計兩年後完工，將可容納超過1000名員工，包括高通全球營運與製造工程暨測試中心及5G測試實驗室、多媒體研發中心、行動人工智慧創新中心都將進駐這大樓。

陳其邁說，今天很開心參加高通與台灣的結婚典禮，結婚要有堅定的承諾，要白頭偕老、永浴愛河，更希望能多子多孫多福氣，協助台灣產業發展。（編輯：楊凱翔）1080627