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投審會駁回台北雙子星案
投審會表示，因認定台北雙子星案投資人與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受中國政策影響，認定對國家安全有不利影響，予以駁回。
投審會駁回台北雙子星案
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投審會駁回台北雙子星案2/4

雙子星案遭駁回 南海發展：研商尋求法律解決

最新更新：2019/06/26 21:56
經濟部投審會認定南海發展與中國關聯極深，依照外國人投資條例第7條，認定不利國家安全，駁回雙子星案。投審會發言人楊淑玲（後右3）26日在經濟部舉行記者會說明。中央社記者吳翊寧攝 108年6月26日
經濟部投審會認定南海發展與中國關聯極深，依照外國人投資條例第7條，認定不利國家安全，駁回雙子星案。投審會發言人楊淑玲（後右3）26日在經濟部舉行記者會說明。中央社記者吳翊寧攝 108年6月26日

（中央社記者韋樞台北26日電）經濟部投審會今天駁回雙子星開發案申請，晚間南海發展在台發言窗口表示，會先釐清問題和適法性，目前正和律師從法律層面尋求解決，以保障自身權益；南海最快明天會對外做出正式回應。

投審會依照外國人投資條例第7條，認定雙子星開發案不利國家安全，委員會議條列3大理由駁回雙子星案開發申請。但投審會也表示，若南海控股有異議，可在30天內向行政院提起訴願。

南海發展在台發言窗口晚間接受中央社記者訪問時表示，南海認為應先釐清問題和適法性，目前正與律師等進行會議研商中，未來會循法律層面來解決問題，以保障自身權益。

不過，由於南海發展的母公司是香港上市公司南海控股，依香港證券交易相關法規，必須台灣和香港兩地同步發布聲明才不會違反香港的證券交易法規，因此最快可能27日才有正式回應。

對於駁回雙子星案開發申請，投審會表示，考量雙子星案國內被投資事業營運涉及台北車站特定專用區C1/D1土地開發案，為台北市西區門戶計畫建設，且附近捷運、高鐵、台鐵、汽車客運等大眾運輸匯聚，位處大台北地區重要交通樞紐，涉及國家安全議題，認定投資人與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受中國的政策影響，外國人投資條例第7條認定對國家安全有不利影響，決定駁回雙子星開發案申請。（編輯：黃國倫/林淑媛）1080626

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