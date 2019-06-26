駁回雙子星案 投審會：港資南海恐受中國影響 衝擊國安

歷經12年流標5次，台北市雙子星開發案在去年底拍板，由南海控股、馬來西亞商馬頓公司組成的團隊得標，是台北市長柯文哲任內最大投資案，原定今年3月底與北市府簽約，卻因南海遭質疑有中資色彩，進度延遲。（南海控股提供）

（中央社記者蔡芃敏台北26日電）經濟部投審會駁回雙子星案，投審會表示，因認定投資人與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受大陸政策影響，外國人投資條例第7條認定對國家安全有不利影響，本案予以駁回。

經濟部投資審議委員會於今天召開委員會議，會中計核准及備查重大投資案件計5件。

其中，香港商南海發展有限公司（NAN HAI DEVELOPMENT LIMITED）及馬來西亞商馬頓有限公司（MALTON BERTHAD）等申請匯入相當於新台幣10億元等值外幣，投資設立台灣南海發展公司。

投審會表示，考量本案國內被投資事業營運涉及台北車站特定專用區C1/D1土地開發案，為台北市西區門戶計畫建設，且附近捷運、高鐵、台鐵、汽車客運等大眾運輸匯聚，位處大台北地區重要交通樞紐，涉及國家安全議題，認定投資人與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受大陸政策影響，外國人投資條例第7條認定對國家安全有不利影響，本案予以駁回。（編輯：黃國倫）1080626