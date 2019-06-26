強制執行回收借款2情形可免稅 擬7/1上路

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）保護債權人權益，財政部將於7月1日發布新解釋令，針對債權人不易與借錢對象取得聯繫，尋求法院強制執行財產案件，在符合2種情形下，收回款項可直接視為回收本金，免課所得稅。

財政部賦稅署解釋，民眾如果借錢給他人，最後拿回本金及借款利息，其中本金部分不屬於所得，不須課徵綜所稅，但借款利息部分，要視為利息收入，併入當年度的綜所稅申報。

不過實務上，碰到借錢對象還不出錢來、甚至跑路，最終好不容易拿回的錢，連補回本金都不足，還可能因為當初雙方約定「清償款項優先用於償清利息」，或是雙方根本沒約定，但必須尊重民法「利息清償順序優於本金」的原則，導致收回的錢被視為利息收入被課稅。

賦稅署進一步說明，在能找到借錢對象前提下，雙方可以更改約定，把清還款項的清償順序改為「本金優先受償」或是乾脆放棄利息請求權，便可化解課稅問題。但如果連借錢對象都找不到，必須走到法院強制執行對方財產這一步，就可能面臨上述拿不回欠款還要繳稅的情形。

基於保障債權人權益，賦稅署預計將於7月1日發布新解釋令，放寬符合2種情形，可將收回款項視為償還本金免稅，不過只限債權人向法院聲請強制執行借錢對象（債務人）財產狀況才適用。

第一，在無法找到借錢對象前提下，債權人只要寄出存證信函，片面通知借錢對象將拿回款項的清償順序改為「本金優先受償」或放棄利息請求權，即可將以強制執行手段取回的借款，當成本金免稅。第二，是當借錢對象已死亡，之後再也拿不回更多借款，那強制執行取回的借款，一樣可以免稅。

賦稅署強調，如果法院強制執行後，債權人拿回的金額高於本金，或是日後又有機會收回借款，金額累計超過本金，那超出本金的部分，還是要視為利息收入課稅。新解釋令預計7月1日發布，至當時未核課確定案件，都可適用。（編輯：張均懋）1080626