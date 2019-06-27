台塑4大企業工會勞資今談加薪 幅度恐縮水

（中央社記者韋樞台北27日電）台塑4大企業工會代表今天中午與企業總裁王文淵商談今年度加薪事宜，由於去年第4季營運滑落，今年景氣也比往年差，工會代表雖提出加薪3.5%的幅度，但最後調幅縮水可能性不小。

工會代表表示，台塑企業每年7月會考量物價指數、同業水準和企業獲利與未來展望等因素向資方爭取調薪，過去幾年景氣好，台塑企業營收與獲利年年創高，因此加薪幅度很不錯。

台塑過去10年來調薪幅度和加發慰勉金為，2010年未調薪，慰勉金新台幣5000元；2011年調薪3.5%加慰勉金1萬元；2012年到2017年的薪資調幅均介於2%到3.88%，慰勉金介於3000元到1.2萬元；2018年反應2017年的營運極好，不但調薪幅度達4%，創10年來最佳，再送出4000元慰勉金大禮，讓台塑企業員工笑呵呵。

工會代表指出，20日在台塑企業麥寮園區與台塑企業總管理處協商今年加薪幅度時，考量今年景氣較往年差，獲利情形不若往年，因此工會代表們提出加薪幅度3.5%、不含慰勉金的要求，若以台塑企業基層員工平均月薪5萬3352元計算，加薪金額為1867元。

不過，台塑總管理處與4大企業工會代表會談時提出4大企業今年前5月稅前盈餘較去年同期衰退47%，且下半年油價波動和景氣好壞不確定性實在太高，難以預測，因此提出調薪2.75%（加薪1467元）再加慰勉金3000元的建議。

以台塑4大企業暨總管理處全體員工3.3萬人計算，調薪1867元，每個月將增加6161萬1000元人事支出；若調薪1467元，每個月將增加4841萬1000元人事支出。

工會代表心裡也有所準備，景氣不佳，調薪幅度難以拉高；若屆時採總管理處的建議成為王文淵最後定案依據，恐創2014年以來最低調薪幅度。（編輯：李信寬）1080627