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鮮乳比統一便宜 味全：5月已調升價格

最新更新：2019/06/27 10:41

（中央社記者韓婷婷台北27日電）味全今天召開股東會，有小股東關心為何味全產品（鮮乳類）老是賣得比統一便宜，對此疑慮。味全董事長陳永清表示，未來會把價格拉上來，總經理張教華說，5月已調升價格。

陳永清表示，味全產品確實常常賣得比統一便宜，且常常有買大送小的促銷活動，自己到賣場觀察，受到食安事件波及，不少消費者在選擇時看著林鳳營的鮮乳常常顯得猶豫，其實蠻無奈的。他承諾未來會把價格拉上來，有一天會超過統一。

張教華指出，在他回鍋接任總經理一職後已大幅調漲產品價格，5月份大致已調整完成，目前價格跟統一的瑞穗已相差不遠。

滅頂風暴後，味全近年積極處分資產，導入現金流改善財務結構成為重點工程，包括龍潭廠、三重土地及埔心牧場等閒置資產陸續出清，總交易額新台幣74.014億元，估計獲利約23.3億元。

今天也有小股東關心味全持續靠賣「祖產」美化帳面，更期盼的是本業表現；對此，陳永清表示，「不會再賣任何土地了」，當初原本相當看好三重土地開發案，無奈受到食安風暴影響，只差臨門一腳的土地變更案無法過關，只能選擇賣掉；陳永清說，味全本業已獲得顯著改善，以後不會再賣任何土地了。（編輯：蘇志宗）1080627

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