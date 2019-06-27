味全董事長陳永清：本業已獲利 未來持續成長

（中央社記者韓婷婷台北27日電）味全今天召開股東會，董事長陳永清表示，這幾年透過經營團隊努力，兩岸營運都有成長，2017年本業虧損2億元，2018年獲利1億元，獲利能力已逐步恢復，接下來會持續成長。

味全今天舉行股東會，承認去年財報，每股純益1.94元，通過配發0.8元現金股利，為4年來首次配發現金股利。會中並改選新任董事，選出6位董事及3位獨董，也修改公司章程，每年獲利至少要有50%分配予股東。

新任董事名單為康清股份公司代表人陳宏裕、簡倍祥、賴清跑、康勝投資公司代表人林清棠、聚慶投資公司代表人謝孟璋、薛光奇。獨立董事名單為陳舜平、宋俊明、李治平。

董事長陳永清之前已表達想退休卸任，新任董事長人選呼聲最高的是味全大股東康清的法人代表、財團法人好食好事基金會董事長陳宏裕。

陳永清表示，前幾年油品事件影響，對味全有很大衝擊，營收與獲利都不斷下滑，這幾年透過經營團隊努力，財務也已獲得顯著改善，兩岸營運都有成長，去年度中國大陸營運成長18.6%，台灣成長3%，就整體獲利表現，106年本業中國大陸與台灣虧2億元左右，107年本業翻轉獲利1億元，營業淨利增加3億元，獲利成長的態勢會持續往正面發展。

陳永清表示，中國大陸事業部分，營收及獲利持續展現耀眼成績，除了華東地區穩定成長外，外食市場與華東以外區域的經營呈現出爆發性的成長；淨利表現優於去年，主要來自於外食的業績成長利潤貢獻。

味全在中國大陸發展快速，總經理張教華認為，未來咖啡市場在中國有很大的爆發力，目前味全有貝納頌品牌，業績也有不錯的成長，將快速架構品牌力，他認為無論外在環境如何改變，快銷品的品牌是最核心競爭力。（編輯：李信寬）1080627