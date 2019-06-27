全球首創訂STO專門規範 金管會法規10月出爐

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）針對證券型代幣發行（STO），金管會主委顧立雄今天說明，將全球首創訂定專門STO規範，預計10月出爐，並定調STO屬於有價證券，應納入證交法規管理，規劃採分級管理，以募資金額新台幣3000萬元作為區分門檻。

金融監督管理委員會主任委員顧立雄今天親自主持例行記者會說明，有鑒於STO具有投資性及流動性，應該視為有價證券，納入證券交易法規管理。目前各國對STO發行，多要求依照現行證券法規辦理，未另訂專法規範，部分國家並鼓勵透過金融監理沙盒進行實驗；台灣將是全球首創，針對STO訂定專門規範。

顧立雄說，目前規劃採分級管理，募資金額3000萬元(含)以下，可豁免申報義務，募資金額3000萬元以上則應依「金融科技發展與創新實驗條例」申請沙盒實驗，實驗成功後依證券交易法規定辦理。

不過，募資金額3000萬元(含)以下的STO案件，也必須符合一定的發行規範，首先，發行機構必須屬於公司法組織，且並非上市、上櫃及興櫃股份有限公司；募資對象僅限專業投資人得參與認購，認購限額為每一案不得超過30萬元。

顧立雄表示，在發行流程方面，發行人限透過同一平台募資，平台業者應確認發行人符合相關應備條件及編製公開說明書；如果是平台業者自行發行STO，應由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心複核後始得辦理。

至於交易額度限制，顧立雄說明，專業投資人對每一STO案持有餘額不得超過30萬元，此外，每日每檔STO的交易量，不得超過該檔STO發行量50%。

STO買賣平台業者應取得證券自營商許可證照，最低實收資本額為1億元，營業保證金1000萬元。同時，單一平台受理的STO豁免案件，其所有發行人募資金額總計不得逾1億元，且單一平台受理第一檔STO交易滿一年後，才能再受理第二檔STO發行。

另一方面，顧立雄表示，為控管防制洗錢風險，STO的認購及買賣應採實名制，並限由同名銀行帳戶以新台幣匯出、入款方式辦理。（編輯：林興盟）1080627