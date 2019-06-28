亞洲科學園區協會會議 竹科籲攜手創富亞洲

第13屆亞洲科學園區協會（ASPA）領袖會議26至28日在不丹舉行，竹科管理局長王永壯（左5）和與會者合影。（駐印度代表處科技組提供）中央社記者康世人新德里傳真 108年6月28日

（中央社記者康世人新德里28日專電）第13屆亞洲科學園區協會領袖會議26至28日在不丹舉行，大會主席、新竹科學園區管理局長王永壯在會中呼籲協會會員國攜手為區域科技經濟發展做出貢獻，創造富足亞洲。

第13屆亞洲科學園區協會（Asian Science Park Association，ASPA）領袖會議26日起在不丹首都定布（Thimphu）舉行，今天閉幕。

擔任大會主席的王永壯在致詞時說，科學園區的發展核心應是政府、產業及學界三方合作與不斷創新，且各自發展合適的園區發展模式。

王永壯呼籲ASPA會員國，為區域科技經濟發展做出貢獻，創造富足的亞洲。

ASPA秘書長Sunkook Kwon在會中發表有關亞太國家相關決策者如何建立科學園區的專題報告。與會的駐印度代表處科技組組長陳和賢表示，這份報告是由聯合國出版，王永壯提供非常多寶貴意見，Sunkook Kwon特別代表聯合國官員向王永壯致謝。

這場會議除ASPA會務討論外，也邀南韓、日本、越南和台灣的代表發表專題演說。新竹科學園區副研究員夏慕梅在會中發表「科學園區與台灣經濟發展」專題演說，介紹台灣科學園區現有成果及與台灣經濟發展的關係，與會代表在演說後熱烈發問。

會後，主辦國不丹安排與會各國代表參觀不丹唯一的科學園區定布科技園區，與會各國代表在期間進行交流與互動。

王永壯表示，台灣3個科學園區的成功發展對台灣經濟發展貢獻很大，是很多開發中國家學習的模式。科技部將持續以科技實力拓展對外鏈結與外交，台灣在科學園區的管理經驗準備輸出亞洲國家，帶領台灣科技產業開拓海外市場。這場亞洲科學園區盛會，正是台灣的機會。

ASPA是1997年在日本成立的國際非政府組織，共有20個會員國，目的在實現亞洲科技、工業和經濟的共同發展，且致力為亞洲工業提供新的範例。中華民國是ASPA的執行理事。（編輯：馮昭）1080628

第13屆亞洲科學園區協會（ASPA）領袖會議大會主席、竹科管理局長王永壯在會議上致詞，呼籲協會會員國攜手合作，創造富足亞洲。（駐印度代表處科技組提供）中央社記者康世人新德里傳真 108年6月28日