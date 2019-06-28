台股週線跌0.68% 上市股票市值32.42兆元

（中央社記者潘智義台北28日電）台灣證券交易所統計，今天加權指數收在10730.83點，較上週下跌72.94點，跌幅約為0.68%。上市公司總市值為新台幣32兆4244.66億元，較上週減少2187.88億元，減幅約0.67%。

宏遠投顧副總經理陳冠升指出，美中貿易戰延伸至科技戰，造成近期電子股股價大幅修正，若G20川習會後美中關係緩和，預期資金將重回股價跌深的電子股。

陳冠升表示，由於5G基地台建置將開始，2019年將為5G建設元年，5G建置相關的網通相關材料如銅箔基板（CCL）、散熱、載板、通訊元件成為市場當紅；無線耳機流行、高速運算、雲端伺服器需求殷切、沉寂一段時間的電動車需求將回升，帶動相關零組件供應商業績轉好。

不過，他認為，智慧型手機將因4G轉5G出現過渡期間的陣痛，因為若非手機遺失或壞掉而有立即購買新機的需求外，消費者將會等待5G智慧型手機價格親民才會換機，使得中高階智慧型手機出現需求觀望，造成今年底到明年上半年智慧型手機市場需求不如預期的情況。

產業別方面，本週漲幅以水泥類指數上漲1.89%為最大，跌幅以半導體類指數下跌2.64%為最大，未含金融類指數下跌83.82點，跌幅約為0.92%，未含電子類指數下跌28.94點，跌幅約為0.19%，未含金融電子類指數下跌80.36點，跌幅約為0.62%。

本週集中交易市場總成交金額為5029.07億元，全體上市股票成交金額為4533.36億元，股票成交量周轉率為1.28%，各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類1080.70億元，占全體上市股票交易金額23.84%，光電類645.39億元，占全體上市股票交易金額14.24%，電子零組件類619.24億元，占全體上市股票交易金額13.66%。

成交量周轉率前3名產業依序為電子零組件類3.74%，光電類2.80%，資訊服務類2.28%。

累計今年初開盤迄今共115個交易日，集中市場總成交金額為13兆891.20億元，市場日平均成交金額為1138.18億元，股票成交量周轉率為33.48%，股票日平均成交量周轉率為0.29%。（編輯：趙蔚蘭）1080628