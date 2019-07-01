急跌兩週 豐興鋼鐵本週產品報價走平

（中央社記者韋樞台北1日電）美國國際貨櫃廢鋼急跌兩週後，本週終於止跌，中部鋼筋大廠豐興本週各項產品報價均為平盤。豐興研判，廢鋼供應端供貨量少，價格在低點，且買家出手買鋼筋，未來產品跌幅有限。

豐興本週盤價終於止跌，國內廢鋼收購價平盤，每公噸新台幣8100元；鋼筋每公噸1萬6500元；型鋼基價平盤，每公噸2萬1000元。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週跌10美元，每公噸280美元；美國貨櫃廢鋼本週報價持平，每公噸265美元；澳洲鐵礦砂本週每公噸再漲1.55美元，由每公噸116.4美元漲至117.95美元。

豐興鋼鐵表示，美國從6月初起重新開放加拿大和墨西哥鋼鐵產品進口，促使美國國內廢鋼必須降價以對，相對向上壓縮廢鋼供應商的價格來降低成本，不論美國國內或出口的貨櫃廢鋼價也跟跌，從6月10日當週每公噸報價285美元跌至6月24日當週265元。

豐興鋼價從6月15日以來歷經兩週急跌，包括廢鋼和鋼筋價格每公噸均下跌800元。豐興表示，美國廢鋼跌到一個程度之後減少對外報價，供貨量也減少，代表價格在低點盤旋；相對的，豐興的鋼筋產品也在低點，下游買家開始出手進貨，代表跌幅有限，價格可接受，不再觀望，估計未來跌幅有限。（編輯：郭萍英）1080701