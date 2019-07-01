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美中休兵台股爆量漲 顧立雄：重要仍是產業轉型

最新更新：2019/07/01 17:17

（中央社記者劉姵呈台北1日電）美中恢復貿易談判有共識，加上美國鬆綁華為對美採購禁令，激勵台股今天爆量大漲。金管會主委顧立雄表示，股市會反映各個面向，最重要的還是要看產業轉型，帶來基本面改善。

金管會主委顧立雄今日出席「第十屆台灣權王大賽啟動記者會」，回應媒體針對川習會後台股量能回溫提問，他指出，上市櫃公司去年台股日均量是1700億元，今年掉到1300多億元，集中市場上週的日均量只剩下800至900億元，量的部分顯示投資人都在觀望，不過今天量能回溫，顧立雄笑說：「要怎麼說呢？感謝川普嗎？」

顧立雄表示，今年來金融市場有很多不確定因素，包括美中貿易戰和地緣政治都有很大關聯，昨天剛好一下子兩件事都解決，讓投資人有安心的感覺，量能回來、點數攀高，他認為，回應昨天局勢上，這是理所當然的結果。

然而，顧立雄也強調，美中貿易戰能將台灣的「轉型動能」帶到什麼程度，這才是重點。他強調，股市不過就是反映各個面向，長期來看，要把具有高附加價值的生產基地轉回到台灣，才是最基本的作為。

他進一步指出，明天將持續審查「境外資金回台」專法，配合台商回台、生產基地轉變，若可以帶動產業轉型，台灣產業不再因為過度依賴中國大陸出現生產空洞化現象；長遠來看，顧立雄說他非常期待這次台商資金回台，實質投資、產業轉型可以成功。

對於券商公會理事長賀鳴珩今天祝台股朝向新高點，創下過去1萬2680點的數字。顧立雄說：「我對指數沒有任何期待，我們還是希望股市朝向一個健康、平穩的發展。」（編輯：楊凱翔）1080701

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