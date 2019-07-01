面板廠下半年營運有壓 報價恐跌破現金成本

（中央社記者潘智義台北1日電）集邦科技旗下WitsView今天表示，過去2、3年中國面板廠無止境擴產，供過於求將成為常態，連帶使面板價格下跌，下半年旺季不旺，面臨現金成本保衛戰。

面板研究部門WitsView表示，雖然在20國集團（G20）峰會後美中貿易戰情勢轉趨和緩，但智慧型手機市場面臨衰退，除小尺寸面板出貨跟著受影響，估計大尺寸面板出貨量也將低於原先市場預期，下半年面板廠營運壓力升高，將面臨是否減產的抉擇。

WitsView說，今年智慧型手機市場面臨衰退，加上美國雖然鬆綁對華為的禁令，但仍未將其從出口管制黑名單中移除，華為手機出貨可能仍會受到影響。另外，因為已有部分面板廠安排歲修來進行設備維護，今年大尺寸面板的出貨面積將會較預期減少，使得偏光片供應吃緊的情況略為改善。下半年面板廠與終端客戶議價時，可能難再以零組件缺貨為由，維持不讓價的態度。

WitsView評估，由於美中後續需持續談判，在情勢未完全明朗前，下半年各終端產品需求仍趨保守，面板備貨需求也不如預期。由於面板價格持續下跌，廠商第2季獲利已經不易，如果美中貿易衝突持續，導致下半年旺季不旺，恐使得面板價格跌破現金成本的機會增加。

WitsView指出，第2季筆記型電腦需求量最大的14吋、15.6吋等主流尺寸面板報價已經相當接近現金成本的水位，再跌可能出現虧損。18.5吋、19.5吋、21.5吋等尺寸液晶顯示器面板也開始呈現無獲利狀況。

另外，部分電視面板尺寸的價格漲勢只支撐了兩個月，6月又開始持續跌價。以32吋為例，現金成本約在每段片35至36美元，報價來到38至39美元，如果跌勢不變，下半年很有可能跌破現金成本。（編輯：楊玫寧）1080701