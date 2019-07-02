金管會預告保險業明年新規定 董監事禁止兼任

（中央社記者劉姵呈台北2日電）金管會近期將預告保險業負責人應具備條件準則，提出5大修正重點，包括董監事禁止兼任規定、兆元以上資產規模公司須提高專業董事比例等，於明年1月起實施。

為強化保險業之公司治理，並提升董事會的專業度及穩定度，金管會參考「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」，已經完成「保險業負責人應具備資格條件準則」修正草案，今天宣布將於近期內依法辦理預告。金管會保險局表示，此次修改主要有5大重點。

首先，為了落實競業禁止，避免利益衝突情況，自然人或法人擔任保險業董監事時，自己或關係人不得同時擔任其它金融機構之董監事。不過，若是金控旗下有保險公司，就不在此限制內。

第二，保險業若資產規模達1兆元以上，就須提高專業董事人數，董監事人數若在5人以下，應有3人為專業董事；人數超過5人，每增加3人應再增加1人；專業常務董事由2人調整為3人。保險局也透露，達到此規模門檻的保險公司目前有8家，其中有6家需要提高董事人數。

第三，有關於保險業專業董事身分，明定全體董事在13人以上者，專業的自然人董事得為5人；但政府或單一法人直接或間接持有百分之百股份者，專業董事就無須為自然人。

第四，政府及法人代表人被指定行使職務的自然人，擔任監察人時，須適用一定親屬關係不得任同一保險公司董監事、經理人的限制。

第五，增訂保險業董事應確實審核經理人資格的規定，因為保險業董事會有選任經理人的責任，金管會增訂必須確實審核經理人應具備的資格條件，並就經理人資格條件的適任性，負起監督的責任。

保險局表示，5大修正已進入預告期，將蒐集各方意見後，前3條預計在109年1月1日實施，後2條發布後即實施。（編輯：楊凱翔）1080702