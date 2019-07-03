台韓鋼材越南加工後出口 美國可能課高關稅

（中央社河內3日電）越南貿易保護局今天表示，美國調查台、韓鋼品疑似繞道越南進口以規避反傾銷和反補貼關稅的做法後，可能用高關稅防堵，呼籲境內業者考慮調整經營策略，改用國內或他國鋼材原料。

美國商務部今天宣布，將對某些在南韓或台灣製造，再運到越南微細加工後出口到美國的鋼鐵製品（包括耐腐蝕鋼和冷軋鋼產品）課徵高達456%關稅。

「勞動者報」網站今天報導，越南工商部貿易保護局今天表示，美國自2016年針對台灣和南韓耐腐蝕鋼和冷軋鋼產品採取反傾銷和反補貼關稅的措施。

貿易保護局表示，美國商務部自2018年2月展開調查使用台、韓鋼材原料在越南加工後銷往美國的行為後，近日做出初步結論，認為這些鋼品只在越南微細加工，目的在規避美國反傾銷和反補貼關稅。

報導說，越南工商部已與越南鋼鐵協會和相關機構密切配合，依照美國調查機構的要求提供有關越南鋼品生產過程及產品附加值的充足訊息。

貿易保護局表示，這是美國針對使用台、韓鋼材原料在越南加工後銷往美國以規避高關稅的調查，美國商務部可能透過向進口商收取款項方式來採取這2項鋼品的臨時避稅措施。但是，如果耐腐蝕鋼和冷軋鋼產品使用越南境內或其他國家和地區的鋼材來源，將不會被課徵高關稅。

報導說，越南工商部已向業者通報與提醒，進口國的調查機構經展開貿易保護調查後可能更改相關規定與提出更嚴苛要求，業者應掌握情形，並考量對經營策略做出適當調整，轉向使用國內或其他來源的原料。

報導說，美國商務部預計9月對此案做出最終結論。

越南工商部表示，將與國內與美國相關機構配合掌握此案發展，在符合法律規定與世界貿易組織（WTO）各項協定的基礎上確保業者的正當權益，同時防止非法逃稅與洗產地等行為。（編輯：郭中翰）1080703