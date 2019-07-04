奇力新前6月營收年增4.49% 下半年可期

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）被動元件電感廠奇力新自結今年前6月合併營收新台幣77.14億元，較去年同期成長4.49%。奇力新指出，下半年業績可期。

奇力新自結6月合併營收13.36億元，較5月13.67億元減少2.29%，較去年同期17.08億元減少21.79%；累計今年前6月自結合併營收77.14億元，較去年同期73.82億元成長4.49%。

奇力新表示，包括奇力新、美磊和美桀3家電感公司，6月營收受中美貿易戰及客戶年中盤點控制庫存水位因素， 電源模組、網通客戶群業績不如預期，因此呈現年減，不過奇力新及美磊6月份營收較5月成長。

另外旺詮6月營收較5月成長，主要是大中華區直營及經銷客戶庫存去化已告一段落，平均銷售價格（ASP）維持穩定，6月出貨反應巿場實際需求，未受到客戶端年中盤點因素影響，也代表電阻巿場供需趨近穩定。

飛磁6月營收營收減少主要是中美貿易紛爭及客戶年中盤點影響，客戶下單及拉貨保守，預期今年第3季可望回溫。

展望下半年，奇力新指出，中美雙方在G20後同意重啟經貿磋商，美方不再對中國出口產品加徵新的關稅，對全球終端消費巿場信心將有正向影響。

奇力新指出，集團旗下3家電感公司在車用、人工智慧及5G領域持續出貨；電阻市場因供應鏈庫存去化完成，訂單漸回溫，可望重回成長軌道；飛磁近期新案承認及接單持續增加，有助增加下半年出貨動能。（編輯：李信寬）1080704