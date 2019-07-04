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傳奇網路手遊日本市場報佳音 6月營收衝新高

最新更新：2019/07/04 18:49

（中央社記者韓婷婷台北4日電）傳奇網路6月營收新台幣3.93億元，月增30.57%，主要來自於手遊「風之國度」於日本上市，帶動營收衝上歷年新高，也是少數成功攻占日本市場的台灣遊戲研發商之一。

傳奇6月營收新台幣3.93億元，月增30.57%，年增593.18%；累計上半年營收17.34億元，年增308.48%。今年整體營運大爆發主因新手遊在台灣及日本上市都創造佳績。

傳奇表示，自有遊戲IP「拉普拉斯的神子」授權中國簡悅開發全新日系療癒MMORPG手遊「風之國度」，去年12月初在台港澳雙平台同步推出後人氣不減，4月緊接著在日本推出，市場反應良好，營收穩定成長，持續挹注6月集團合併遊戲收入達3.85億元，及權利金收入859萬元，成功拓展海外營運版圖。

傳奇表示，重視玩家遊玩體驗，將積極推出各項遊戲更新及活動，研發團隊也將持續調整優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。

「風之國度」在日本推出，獲得不錯成績，單月貢獻約新台幣1.5億元至2億元左右。不過，因新遊戲推出行銷費用較高，導致5月單月稅後淨損2800萬元，每股虧損0.25元。傳奇指出，6月還是有一定比例的行銷費用投入，將持續觀察新遊戲動能及維持度，第3季是關鍵期。

展望未來，傳奇表示，尚有數款創新遊戲同步進行開發，將陸續釋出進一步消息，也將持續採取多元化經營策略，並秉持一貫穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術層面與公司獲利效益。（編輯：楊玫寧）1080704

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