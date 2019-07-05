工研院46週年慶 沈榮津期許扮產業提升領頭羊

經濟部長沈榮津(中)5日出席工研院46週年院慶活動，在工研院院長劉文雄(右)陪同下參觀無毒環保膠及曲木等工研院研發成果。中央社記者張建中攝 108年7月5日

（中央社記者張建中新竹5日電）工研院今天舉辦46週年院慶，經濟部長沈榮津肯定工研院研發是以產業需求為依歸，期許工研院能成為台灣提升產業競爭力的領頭羊，為台灣締造另一經濟奇蹟。

工研院今天的院慶活動由院長劉文雄主持，沈榮津與美國在台協會處長酈英傑等人到場致意。劉文雄表示，研發以市場為導向是工研院近一年發展重點，此外，工研院還力求成為產業與學界及台灣與國際間橋梁，同時協助產業轉型升級。

劉文雄說，不含甲醛的無毒環保膠就是完全以市場角度的研發成果，目前已獲台灣與日本專利，並與家具大廠合作。

在鏈結國際方面，劉文雄表示，工研院除與輝達(NVIDIA)在人工智慧與自駕車領域合作，並引進默克(Merck)的精準醫療、教育與設備。

協助產業轉型升級方面，劉文雄指出，工研院除協助宏遠導入工廠自動化外，並與紡織廠儒鴻合作，開發超臨界流體染色與機能化同步技術。

劉文雄說，工研院的文化改變是現在進行式，不再只為研發而研發，轉為著重價值的創新。

沈榮津在劉文雄的陪同下參觀工研院多項研發成果，對於工研院利用外轉子永磁無刷馬達與驅控器模組，協助嘉隆一舉成為國內吊扇龍頭，沈榮津期勉工研院能協助台灣重新找回「吊扇王國」的稱號。

沈榮津表示，看得見劉文雄帶領團隊的用心，研發議題都以產業需求為依歸，擔負帶領產業轉型升級的使命。他並肯定工研院過去在台灣產業成長扮演關鍵角色，是國際級應用研發科技機構。

當台灣面臨數位經濟挑戰，沈榮津期許工研院能成為台灣提升產業競爭力的領頭羊，為台灣締造另一經濟奇蹟。

酈英傑表示，工研院是台灣科技產業的發源地，曾經孕育台積電等具創新力公司，隨著邁入數位時代時刻，工研院將協助台灣轉型為全面的創新型經濟。

酈英傑說，美國對台灣科技投資正快速成長，因為台灣是個值得信賴的夥伴，公司智慧財產權及營業秘密能得到保護。他表示，美台在智慧機械、醫療科技及循環經濟還有更密切合作的空間。（編輯：林興盟）1080705