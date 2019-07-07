美中貿易爭端未解 6月出口估將連8黑

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）財政部明天將公布6月進出口統計，學者認為，預估6月出口將「連8黑」，即使G20川習會結果正面，但根本爭端未解，廠商仍保守以對；後續出口關鍵看電子業旺季表現及貿易爭端可否真正緩解。

台經院景氣預測中心主任孫明德認為，6月出口恢復正成長機會不大，預估將連續8個月負成長，5月美中貿易戰一度升溫，擔憂前景，廠商採購意願不高，大多以現有庫存來因應需求，保守觀望的心態將延續影響到6月出口表現。

孫明德指出，6月底G20「川習會」雖有正面結果，但美中貿易爭端持續已久，對於階段性的談判發展，廠商大多抱著半信半疑、且戰且走的態度，很難立即帶動出口表現；下半年廠商信心能否恢復，還是取決電子產品旺季表現以及美中貿易戰可否再進一步緩和。

另一方面，孫明德也示警，美中貿易戰開打，隨之也流彈四射，除中國以外，對名列美國貿易逆差前幾名的國家，美方一樣是動作頻頻，包括不少台商視為移轉供應鏈樂土的越南。美國總統川普日前接受專訪暗示，作為美國第5大逆差來源國的越南，可能成為下一個美國制裁靶心。

孫明德指出，根據越南統計總局統計，美中貿易戰開打後，隨廠商供應鏈從中國撤出、移轉，前4月越南對中國出口年增率由正轉負，相對，對美國出口年增率則有近3成增長，值得觀察是否進一步影響美國評估對越南貿易逆差情形；同時，台灣出口結構也有類似變化。

孫明德提醒，因應貿易戰衝擊，不能以為避開中國就可全身而退，廠商應高度留意美國對其他國家做出的衍生動作。

台灣經濟研究院六所所長吳孟道也認為，川習會結果多少消除了現階段一些市場疑慮，但美中貿易爭端仍沒有結果，未來不確定性仍在，因此預估很難對下半年出口產生太顯著的帶動效果，關鍵還是取決廠商對未來景氣的看法，有信心才敢增加訂單。

吳孟道指出，觀察近期泰國等東南亞經濟體的出口表現也出現轉弱跡象，反映出全球經貿成長趨緩，市場對下半年全球景氣應該還是抱持較悲觀態度，目光還是集中在美中貿易戰後續發展，除非有很大談判進展，不然台灣出口很難在短期內由負轉正。

回顧5月表現，5月出口277.2億美元，年減4.8%，5月進口232.2億美元，年減5.9%。累計前5月出口1298.8億美元，則年減4.2%，前5月進口1137.8億美元，年減1.2%。出、進口相抵，前5月出超161.1億美元，年減42.2億美元。

財政部當時預估，美中貿易戰前景不明，加上出口物價應會持續走跌，綜合參考往年季節性變化，預估6月出口將持續負成長，年減2%至4.5%；隨主計總處下調全年出口年增率預測至負成長，想看見單月份出口轉正，至少得等到第4季。（編輯：黃國倫）1080707