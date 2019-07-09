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威潤上半年營收旺 北美產品7月出貨

最新更新：2019/07/09 19:58

（中央社記者江明晏台北9日電）威潤科技今天公布6月營收新台幣1420萬元，年增11.55%，上半年營收較去年同期增近25%，北美客戶開發的產品也將於7月開始放量出貨。

車用衛星定位監控器品牌威潤科技6月營收新台幣1420萬元，較5月營收2069萬元減少31.37%，較去年同期1273萬元增加11.55%。累計1至6月營收1億1977萬元，較去年同期9600萬元增加24.75%。

威潤科技指出，包括加拿大最大國營企業標案訂單等各專案均持續出貨中，穩定挹注營收。除了各式大型、長期的ODM專案均順利進行外，針對北美客戶開發的產品也將於7月開始放量出貨，目前已掌握今年下半年超過千台以上的產品需求。

針對亞太、中南美洲、歐洲及中東等削價競爭情況相對嚴重的市場，威潤科技也將推出功能豐富、價格貼近市場需求的戰鬥機種AK7V，進一步助低階市場營運重返成長軌道。

威潤科技股東常會通過以資本公積配發每股現金股利1元，今天進行除息交易，除息參考價為57.1元，股價最高衝至59.7元，收盤上漲2.45%，來到58.5元，完成填息。（編輯：鄭雪文）1080709

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