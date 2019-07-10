晶電第3季恐虧損 美系外資減碼評等不變

（中央社記者吳家豪台北10日電）LED磊晶廠龍頭晶電6月營收新台幣12.21億元，月減5%，年減33%，不如市場預期。美系外資認為紅藍光LED價格仍承壓，晶電第3季恐將虧損，維持減碼評等與目標價20元。

晶電股價今天上漲0.15元開出，盤中高點上看25.25元、漲逾2%，成交量超過2700張。

美系外資發布研究報告指出，晶電6月營收不如預期，原因在於電視、智慧型手機和室內顯示器需求保守。晶電今年第2季營收約40億元，季增7%，年減24%，也低於預期，主要受到中國市場終端需求放緩的影響。

美系外資觀察，由於全球特別是中國的資訊科技需求放緩，加上今年第1季庫存水位創新高，導致終端客戶回補庫存的態度轉趨保守，因此紅光和藍光LED價格持續面臨壓力。

展望後市，美系外資認為晶電成長關鍵端看用於電競螢幕的Mini LED（次毫米發光二極體）今年能否開始出貨，但根據近期觀察，品牌客戶似乎顧慮總體經濟的不確定性而轉趨保守。

美系外資預期，晶電今年第3季受惠旺季效應，營收將季增14%、年減19%，但因為需求持續低迷，第3季恐將虧損，維持「減碼」評等與目標價20元。

晶電總經理范進雍6月20日在股東會後受訪表示，今年對晶電的Mini LED和Micro LED（微發光二極體）是「很好的年」，有很多專案進行，今年下半年陸續會有原型產品展示，開始在市場上試水溫；如果效果不錯，相信明年下半年會大量出貨，預估明年將占藍綠光LED晶粒產能約2到3成。（編輯：林興盟）1080710