觀光股迎旺季 美食-KY跌深反彈六角登新高

（中央社記者江明晏台北10日電）時序進入暑期旺季，觀光股六角6月營收創高，展店效益有助今年營運攻高，激勵股價登上櫃來新高，美食-KY跌深反彈，盤中觸漲停，收復月線週線。

六角公布6月合併營收新台幣4.2億元，繼4月再創單月歷史新高，受惠旗下手搖飲品牌「Chatime日出茶太」在全球持續展店，亞洲區除布局完整的東南亞動能持續擴張，日本市場展店動能加速，累計上半年合併營收23億元，年增率34.99%。

展望下半年，六角指出，第3季為手搖茶飲最旺的一季，有機會持續挑戰單月營收新高，「Chatime日出茶太」全年全球總店數逾千家，加上杭州瑞里旗下「黑瀧堂」及「果麥」茶飲品牌預計維持雙位數成長的展店目標，將挑戰合併營收與獲利表現持續走升的新高記錄。

六角今天股價續強，盤中衝高放量大漲，漲幅逾9%，最高來到162元，收在157.5元，均突破2015年1月上櫃以來新高價；六角今年以來股價節節高升，和今年1月低點69元左右相比，股價已翻倍。

美食-KY預計今天公布6月營收，5月合併營收重回新台幣20億元之上，和去年同期的減幅收窄，市場看好，中國大陸市場銷售有望回溫，美國展店動能也將持續挹注營運，而暑期旺季也有助於激勵銷售成長。

美食-KY近期股價跌深，今天出現反彈力道，盤中觸及漲停板至176元，終場收在174元，漲幅8.75%，成交量逾3500張，一口氣收復週線、月線關卡。（編輯：黃國倫）1080710