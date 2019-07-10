電信三雄前6月EPS 台灣大蟬聯獲利王

（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄6月財報出爐，中華電信以每股盈餘（EPS）0.41元超車台灣大哥大的0.38元和遠傳電信的0.22元，但台灣大前6月EPS則以2.29元蟬聯獲利王寶座。

中華電信今天公布6月合併自結營收新台幣168.9億元，年增0.26%，與去年同期相較，行動銷貨收入因去年基期較低而增加，行動服務營收因去年基期較高及持續受市場競爭影響而減少，抵銷網際網路應用加值營收、政府業務營收、專標案營收及MOD營收的增加。

中華電6月營業淨利為36.1億元；稅前淨利為38.9億元；歸屬於母公司業主淨利為31.4億元；每股盈餘為0.41元。累計前6個月每股盈餘2.18元。

截至6月底止，中華電光世代寬頻用戶數為362.8萬戶，60Mbps以上的客戶數207.1萬戶，其中，100Mbps以上客戶達150.0萬戶。MOD客戶數達208.2萬戶，行動通信總客戶數達1059.7萬戶。

台灣大哥大6月自結合併營收99億元，營業利益14.1億元，稅後淨利10.6億元，稅後每股盈餘為0.38元。自結累計前半年合併營收594.9億元，營業利益85.5億元，稅後淨利為62.8億元，稅後EPS為2.29元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，6月受惠momo 618年中大促刺激買氣，電子商務營收強勁成長38%，加上電信業務營收回穩，資訊與通訊業務、IDC雲端服務也維持良好成長動能，帶動合併營收年成長10%。獲利方面，電信業務營業利益持穩並與去年相當，有線電視營業利益保持成長。累計前半年各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達成上半年財測106%。

遠傳電信今天公布6月遠傳合併總營收66.65億元，合併稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)與稅後淨利分別為24.58億元與7.05億元，6月單月每股盈餘為0.22元。

累計至今年6月，遠傳合併營收為412.45億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為148.69億元與44.05億元；自結稅後每股盈餘為1.35元。遠傳第2季營收超越財測目標達到102%，EPS達成率更高達105%，累計今年1至6月EPS已達全年度財測目標的52%。

遠傳說明，在營運策略奏效下，6月遠傳資通訊業務與數位服務兩大強勁動能挹注，帶動新經濟總體營收年成長攀升27%。其中資通訊業務營收較去年同期大幅增加171%，主要受惠於政府、大型企業合作案，客戶涵蓋金融、製造、服務與零售業等領域，表現亮眼的數位服務營收則較去年同期成長14%，「愛講智慧音箱」也較去年同期成長超過200%。（編輯：李信寬）1080710